Тимошенко отримає двійника у бюлетені



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Юлія Тимошенко під час на партійного з'їзду, який висунув її у президенти

Позафракційний нардеп і висуванець «Народного фронту» Юрій Тимошенко має намір поборотися за пост президента

Народний депутат Юрій Тимошенко (на дочасних виборах до ВР переміг у 88 виборчому окрузі від «Народного фронту») 1 лютого подав електронну декларацію за 2017 рік як кандидата на пост президента.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій.

У сім’ї політика нараховується дві земельні ділянки площами 600 кв. м і 870 кв. м, ще одна земельна ділянка площею 120 кв. м знаходиться в оренді; житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами площею 136,8 кв. м і офіс-магазин площею 174,4 кв. м – уся нерухомість розміщена у Коломиї Івано-Франківської області.

Юрій Тимошенко. Фото з відкритих джерел

Крім того, нардеп Тимошенко орендує квартиру у Києві площею 66,2 кв. м.

У 2017 році дохід сімейства Тимошенків складався із заробітних плат: обранець отримав 238,9 тис. грн, його дружина Зоряна – 31,8 тис. грн.

Також політик вказав 1810 грн стипендії та 490 грн матеріальної допомоги, які одержав його син Нестор.

Таким чином, поява Юрія Тимошенко може розцінюватися як своєрідна виборча технологія. Адже його прізвище та по-батькові збігаються з ініціалами іншого кандидата у президенти Ю.В. Тимошенко.

Як повідомляв «Главком», 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата і лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України.

Станом на 1 лютого, зареєстровано 26 кандидатів на президентський пост.