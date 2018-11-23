Тимошенко розказала про черепаху і запропонувала українцям підписати контракт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова «Батьківщини» запевнила: підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона і яким чином робитиме «Photo by Alexander Prokopenko»

За словами Тимошенко, контракт буде дуже конкретний, максимально простий, написаний зрозумілою мовою, з термінами та конкретними результатами, що можна буде перевірити в повсякденному житті.

Юлія Тимошенко пропонує громадянам України підписати з нею угоду про виконання зобов’язань, взятих на виборах. Таким чином лідер «Батьківщини» хоче покінчити з ганебною практикою безвідповідальності президентів за невиконання обіцянок. Про це вона заявила під час виступу на Національному форумі «Нова соціальна доктрина» у Києві.