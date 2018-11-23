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    Тимошенко розказала про черепаху і запропонувала українцям підписати контракт

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    <p>Голова&nbsp;&laquo;Батьківщини&raquo;&nbsp;запевнила: підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона і яким чином робитиме</p> <div></div> - Тимошенко розказала про черепаху і запропонувала українцям підписати контракт

    Голова «Батьківщини» запевнила: підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона і яким чином робитиме

    «Photo by Alexander Prokopenko»

    За словами Тимошенко, контракт буде дуже конкретний, максимально простий, написаний зрозумілою мовою, з термінами та конкретними результатами, що можна буде перевірити в повсякденному житті.

    Юлія Тимошенко пропонує громадянам України підписати з нею угоду про виконання зобов’язань, взятих на виборах. Таким чином лідер «Батьківщини» хоче покінчити з ганебною практикою безвідповідальності президентів за невиконання обіцянок. Про це вона заявила під час виступу на Національному форумі «Нова соціальна доктрина» у Києві.

    За словами Тимошенко, контракт буде дуже конкретний, максимально простий, написаний зрозумілою мовою, з термінами та конкретними результатами, що можна буде перевірити в повсякденному житті.

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    Політик порівняла українських президентів із черепахами виду каретта-каретта, які живуть в Індійському та Тихому океанах, один раз за життя виходять на берег, щоб відкласти яйця та назавжди забути про своїх майбутніх дітей.

    Голова «Батьківщини» запевнила: підписавши з нею угоду, українці знатимуть, що вона і яким чином робитиме.

     

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    Юлія Тимошенко Батьківщина українці
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