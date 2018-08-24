Тисячі українців полягли від російської агресії – Порошенко



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Петро Порошенко

Подяка кожному українцю за те, що ми з вами вистояли, - глава держави

Тисячі та тисячі українців полягли від російської агресії. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час участі у святкуванні 27-ої річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві.

«Від рук ворога полягли тисячі і тисячі українців – військових та цивільних, чоловіків, жінок, дітей. Нас тестували і на міцність, і на розрив. Намагалися розділити народ і розчленувати країну. Пробували заблокувати наш рух до Європи. Хотіли загнати волелюбний народ назад в осоружне імперське стійло. І слава Богові, і подяка кожному українцю за те, що ми з вами вистояли», - наголосив президент.

«Воістину великою годиною для нас, українців, стали останні чотири з половиною роки. Ми пережили неймовірні випробування. Випробування війною, економічною кризою, що її спричинила російська агресія», - підкреслив глава держави.