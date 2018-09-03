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    «Тодуров вирішує, хто у нього працює»: Супрун пояснила інцидент із «захисницею Крисіна»

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    Уляна Супрун - «Тодуров вирішує, хто у нього працює»: Супрун пояснила інцидент із «захисницею Крисіна»
    Уляна Супрун

    «І немає іншого виходу, тільки якби хтось міг подати в суд проти цього лікаря», - сказала очільниця МОЗу

    Керівник Інституту серця Борис Тодуров не звільнив завідувачку дитячого відділення Ірину Аксьонову, яка переховувала у клініці Юрія Крисіна (фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія), і він має на це право.

    Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявила виконувач обов’язків міністра здоров’я України Уляна Супрун.

    «Кожен медичний заклад, який є автономним, незалежний від МОЗ або від міської влади. Головний лікар вирішує такі питання. В Інституті серця це Борис Тодуров. Він вирішив нічого не робити, хоча ми написали листи обурення і надали інструкції, як можна діяти. Деякі активісти навіть приходили на місце і висловлювали своє обурення. Але головний лікар зараз вирішує, хто у нього працює або не працює», - сказала Супрун.

    Вона зауважила, що в такому випадку можна лише подавати в суд.

    «І немає іншого виходу, тільки якби хтось міг подати в суд проти цього лікаря, і це допомогло б вирішити проблему. Але повинна бути людина, яка може подати в суд. Я думаю, що це все зміниться, коли буде професійне ліцензування лікарів», - заявила Супрун.

    Раніше повідомлялося, що активісти виявили, що Крисін переховувався в палаті дитячого відділення Інституту серця, і його охороняв чоловік завідувачки відділення Ірини Аксьонової.

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