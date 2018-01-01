Крисіна у лікарні охороняє чоловік завідувачки відділення, - волонтер
- Сьогодні, 17:27
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Чоловік Аксьонової - Максим Івасенко - сидів на ліжку поряд з підозрюваним
Фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна в палаті дитячого відділення Інституту серця охороняв чоловік завідувачки відділення Ірини Аксьонової. Про це у себе на сторінці в Facebook пише волонтер Роман Синіцин.
Так, за словами волонтера, в той момент, коли активісти зайшли напередодні в палату до Крисіна, «чоловік Аксьонової - Максим Івасенко - якраз сидів на ліжку поряд з підозрюваним».
«Ми подумали, що хворий теж, ну особисто я. Хтось подумав, що відвідувач. Але ми тут поперегортали сторінку заввідділенням - Аксьонової. І ось в палаті з Крисіним сидів не просто мужик, а... її чоловік», - пише волонтер.
Нагадаємо, журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.
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