Крисіна у лікарні охороняє чоловік завідувачки відділення, - волонтер

Чоловік Аксьонової - Максим Івасенко - сидів на ліжку поряд з підозрюваним

Фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна в палаті дитячого відділення Інституту серця охороняв чоловік завідувачки відділення Ірини Аксьонової. Про це у себе на сторінці в Facebook пише волонтер Роман Синіцин. Так, за словами волонтера, в той момент, коли активісти зайшли напередодні в палату до Крисіна,



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Фото Радіо Свобода Юрій Крисін

Чоловік Аксьонової - Максим Івасенко - сидів на ліжку поряд з підозрюваним

Фігуранта справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія Юрія Крисіна в палаті дитячого відділення Інституту серця охороняв чоловік завідувачки відділення Ірини Аксьонової. Про це у себе на сторінці в Facebook пише волонтер Роман Синіцин.

Так, за словами волонтера, в той момент, коли активісти зайшли напередодні в палату до Крисіна, «чоловік Аксьонової - Максим Івасенко - якраз сидів на ліжку поряд з підозрюваним».

У палаті з Крисіним сидів чоловік Аксьонової

«Ми подумали, що хворий теж, ну особисто я. Хтось подумав, що відвідувач. Але ми тут поперегортали сторінку заввідділенням - Аксьонової. І ось в палаті з Крисіним сидів не просто мужик, а... її чоловік», - пише волонтер.

Нагадаємо, журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

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