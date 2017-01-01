Топ-менеджера Volkswagen засудили до семи років в'язниці через «дизельний скандал»

Окружний суд Детройта також зобов'язав екс-менеджера Volkswagen виплатити штраф в розмірі $ 400 тис

Один з колишніх менеджерів американського підрозділу німецького автоконцерну Volkswagen Олівер Шмідт засуджений до семи років позбавлення волі за звинуваченнями в причетності до фальсифікації даних про забруднення повітря. Про це повідомляє телеканал CBS. Відзначається, що окружний суд Детройта також зобов'язав його виплатити штраф в



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Окружний суд Детройта також зобов'язав екс-менеджера Volkswagen виплатити штраф в розмірі $ 400 тис

Один з колишніх менеджерів американського підрозділу німецького автоконцерну Volkswagen Олівер Шмідт засуджений до семи років позбавлення волі за звинуваченнями в причетності до фальсифікації даних про забруднення повітря.

Про це повідомляє телеканал CBS.

Відзначається, що окружний суд Детройта також зобов'язав його виплатити штраф в розмірі $ 400 тис.

За даними слідства, чоловік зіграв не останню роль в приховуванні реального екологічного збитку, що завдається продукцією Volkswagen, надаючи неправдиві технічні дані про рівень викидів вихлопних газів автомобілями корпорації.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США затримало топ-менеджера автоконцерну Volkswagen Олівера Шмідта.

Нагадаємо, у вересні 2015 року влада США ініціювала розслідування, внаслідок якого Volkswagen змушений був визнати, що в усьому світі було продано 11 мільйонів автомобілів концерну, на які було встановлено програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність моторів екологічним стандартам. Насправді забруднення відпрацьованими газами дизельних автомобілів, які випускає група Volkswagen, у 40 разів перевищував допустимі норми.