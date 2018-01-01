Трагедія у Красногорівці: через вибух важкі поранення отримали троє дітей

Діти отримали поранення внаслідок вибуху невідомого досі предмету

У вівторок, 6 лютого, увечері у Красногорівці Донецької області стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого отримали поранення троє дітей. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «Троє дітей 14, 9 та 3 років отримали поранення внаслідок вибуху невідомого поки що



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У Красногорівці стався вибух невідомого предмету

Діти отримали поранення внаслідок вибуху невідомого досі предмету

У вівторок, 6 лютого, увечері у Красногорівці Донецької області стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого отримали поранення троє дітей. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Троє дітей 14, 9 та 3 років отримали поранення внаслідок вибуху невідомого поки що предмету. Страшна подія трапилася учора ввечері, близько 21-ї години, у Красногорівці. Двоє молодших дітей знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, старша дівчина сиділа спиною до малечі», - написав він.

Як повідомила заступниця голови Мар`їнської РДА Тетяна Збуцька, коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Молодші діти отримали важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці, а також пошкодило внутрішні органи.

Як повідомив Жебрівський, зараз троє дітей перебувають у лікарні. Вони забезпечені усім необхідним лікуванням. Менші діти потребують спеціалізованої допомоги дитячого хірурга – відповідний фахівець прибув з Дніпра.

Як повідомлялося, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.