ОБСЄ зафіксувала на Донеччині близько 200 вибухів за добу
- Сьогодні, 02:19
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На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Пищевика та Чермалика
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.
Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 4 лютого до 19:20 5 лютого, опублікованому у вівторок ввечері на сайті ОБСЄ.
«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 200 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (290 вибухів)», - йдеться у звіті.
На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Пищевика та Чермалика.
«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія не задокументувала порушень режиму припинення вогню. У попередні 24 години Спеціальна моніторингова місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню, включаючи один вибух», - додають спостерігачі.
Як повідомляв «Главком», місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 640 вибухів на Донбасі.