ОБСЄ зафіксувала на Донеччині близько 200 вибухів за добу

На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Пищевика та Чермалика

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 4 лютого до 19:20 5 лютого, опублікованому у вівторок ввечері на сайті ОБСЄ. «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення



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Місія ОБСЄ на Донбасі

На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Пищевика та Чермалика

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 4 лютого до 19:20 5 лютого, опублікованому у вівторок ввечері на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 200 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (290 вибухів)», - йдеться у звіті.

На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Пищевика та Чермалика.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія не задокументувала порушень режиму припинення вогню. У попередні 24 години Спеціальна моніторингова місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню, включаючи один вибух», - додають спостерігачі.

Як повідомляв «Главком», місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала понад 640 вибухів на Донбасі.