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    Трагедія у Красногорівці: найменша дівчинка у важкому стані

    Жебрівський надав оновлену інформацію про стан дітей, який постраждали внаслідок вибуху у Красногорівці
    Трьом дітям, які постраждали в результаті вибуху невідомого предмету у Красногорівці Донецької області, надається уся необхідна допомога. Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook. «Стан старшої дівчинки задовільний. Хлопчика прооперували наші лікарі, він залишається в
    • Сьогодні, 11:41
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    Жебрівський надав оновлену інформацію про стан дітей, який постраждали внаслідок вибуху у Красногорівці

    Трьом дітям, які постраждали в результаті вибуху невідомого предмету у Красногорівці Донецької області, надається уся необхідна допомога. Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

    «Стан старшої дівчинки задовільний. Хлопчика прооперували наші лікарі, він залишається в обласній травматологічній лікарні, стан його здоров`я - середнього ступеня важкості. Найменша дівчинка у важкому стані, зараз вирішується питання щодо транспортування її до Дніпра», - повідомив Жебрівський, посилаючись на доповідь директора департаменту охорони здоров`я ДонОДА Юрія Узуна.

    Нагадаэмо, у вівторок, 6 лютого, увечері у Красногорівці стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого отримали поранення троє дітей 14, 9 та 3 років. Двоє молодших дітей знайшли на вулиці невідомий предмет і гралися з ним, старша дівчина сиділа спиною до малечі. Коли предмет вибухнув, старша дівчинка відбулася відносно легкими осколковими пораненнями грудної клітини, сідниць та гомілки. Малеча ж отримала важкі ушкодження: хлопчику пошкодило внутрішні органи та відірвало три пальці на лівій руці, найменшій дівчинці відірвало палець на правій руці та також пошкодило внутрішні органи.

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