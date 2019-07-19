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    Трамп 1 вересня приїде до Польщі

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    Неофіційно про майбутній візит президента США заявляють польські політики

    За неофіційною інформацією, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибуде до Польщі 1 вересня. Заплановано його участь у вшануванні 80-річчя початку Другої світової війни.

    З підтвердженням цього повідомлення слід стриматися до моменту, коли його офіційно оголосить Білий дім, – підкреслив речник президента Польщі Блажей Спихальський.

    «Є звичай, згідно з дипломатичним протоколом, що таке підтвердження зробить американська сторона. Білий дім оприлюднить цю інформацію на своїй веб-сторінці. Як правило, це відбувається не раніше, ніж за місяць до даної події», - Спихальський.

    Раніше плани візиту президента США підтвердив польський віце-прем’єр Яцек Сасін.

    «Обов’язково буде президент Трамп, це вже підтверджено. Будуть також інші лідери, зараз ми підтверджуємо їхні візити», – сказав політик в інтерв’ю для порталу Wirtualna Polska.

    Польща США Дональд Трамп президент
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