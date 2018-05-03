Трамп близький до рішення вийти із угоди 2015 року з Іраном - джерела

Стримати США від виходу із угоди можуть відносини з Францією

Три джерела в адміністрації Дональда Трампа запевняють, що президент США близький до рішення щодо виходу із домовленості 2015 року із Іраном щодо ядерної програми даної країни. При цьому відкритим залишається питання як Вашингтон здійснить подібний крок. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Так, одне із джерел в Білому Домі говорить



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Фото: АР

Стримати США від виходу із угоди можуть відносини з Францією

Три джерела в адміністрації Дональда Трампа запевняють, що президент США близький до рішення щодо виходу із домовленості 2015 року із Іраном щодо ядерної програми даної країни. При цьому відкритим залишається питання як Вашингтон здійснить подібний крок.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, одне із джерел в Білому Домі говорить про частковий вихід із угоди, проте не уточняє про що йде мова на практиці. 12 травня Трамп має прийняти рішення щодо подальшого призупинення дії санкцій США щодо Ірану. Відмова пролонгувати призупинення дії санкцій фактично означатиме відмову Вашингтону дотримуватися угоди 2015 року, яка передбачає відмову Тегерану від збагачення урану більше 5% і зменшення масштабів збагачення у обмін на послаблення режиму санкцій.

Джерела в адміністрації Трампа вважають, що президент США рухається саме до виходу із угоди і схоже на те, що прийме саме таке рішення. Проте остаточного рішення немає і на сьогодні. Так необхідність підтримувати союзні відносини із Францією і бажання допомогти президенту Еманюелю Макрону зберегти обличчя можуть переконати Трампа продовжити участь США в домовленості 2015 року.

При цьому самим європейцям важко виконати вимоги президента США, які б гарантувати подальшу участь Вашингтону в домовленості. Так Франція, ФРН і Велика Британія не мають повної ясності щодо обов’язкових елементів, які мають бути наявними в можливій покращеній угоді, про яку говорить президент США.

Так само не виключено, що Трамп відмовиться пролонгувати призупинення дії санкцій щодо Ірану, тим самим даючи державному секретареві Майку Помпео додатковий інструмент тиску в можливих переговорах. Окремо європейські союзники США бояться бути втягнутими у велике протистояння Вашингтону і Тегерану на Близькому Сході, яке може початися після можливого виходу США із домовленості 2015 року.

Нагадаємо, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що не варто відмовлятись від ядерної угоди з Іраном, поки відсутня краща альтернатива.