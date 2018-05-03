В ООН закликали зберегти ядерну угоду з Іраном

Генсек ООН називає ядерну угоду з Іраном важливою дипломатичною перемогою

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (OOH) Антоніу Гутерріш заявив, що не варто відмовлятись від ядерної угоди з Іраном, поки відсутня краща альтернатива. Про це він сказав у четвер, 3 травня, на тлі погроз президента США Дональда Трампа розірвати домовленості з Тегераном, досягнуті за його попередника Барака Обами. «Коли одного



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Генсек ООН називає ядерну угоду з Іраном важливою дипломатичною перемогою

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (OOH) Антоніу Гутерріш заявив, що не варто відмовлятись від ядерної угоди з Іраном, поки відсутня краща альтернатива. Про це він сказав у четвер, 3 травня, на тлі погроз президента США Дональда Трампа розірвати домовленості з Тегераном, досягнуті за його попередника Барака Обами.

«Коли одного дня ми матимемо кращу угоду на заміну, тоді жодних проблем (…). Угода з Іраном - значуща дипломатична перемога, думаю, важливо її вберегти», - цитує Гутерріша агенція Reuters. Генсек ООН наголосив, що є окремі теми, щодо яких потрібно зберігати змістовний діалог, позаяк «регіон перебуває у геть небезпечній ситуації».

Нагадаємо, у лютому цього року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у своєму щоквартальному звіті підтвердило, що Іран не перевищував обмежень на свої запаси низькозбагаченого урану та важкої води і не збагачував уран вище допустимого рівня. Також країна дотримується обмеження щодо кількості центрифуг для збагачення урану - їх може бути не більше 5060.

Президент США Дональд Трамп неодноразово називав ядерну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами, «найгіршою». До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.

Джерело: DW