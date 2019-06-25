Трамп готовий до будь-якого результату переговорів із Си Цзиньпіном в Осаці



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Представники США і КНР обговорили торгівельні протиріччя в телефонному режимі

Представник уряду США заявив про те, що Дональд Трамп розглядає майбутню зустріч із лідером КНР Си Цзиньпіном як можливість зрозуміти поточну позицію Пекіну по питанням торгівельних протиріч. При цьому глава Білого дому буде задоволений будь-яким результатом переговорів.

Також президент США, за свідченням анонімного джерела, не змінив свого підходу до переговорів із КНР – Пекін має погодитися здійснити низку структурних реформ як основи для досягнення всеосяжної домовленості по питанням торгівлі.

Всього в рамках саміту G20 в Осаці Дональд Трамп проведе вісім двосторонніх зустрічей із лідерами інших країн.

Паралельно чиновники США і КНР по торгівельним питання обговорили по телефону поточний стан справ в цій сфері напередодні переговорів між лідерами двох країн, які відбудуться в рамках саміту G20 в японському місті Осака 29 червня, пише інформаційне агентство Reuters.

Розмова між Лю Хе і Робертом Лайтхайзером та Стівеном Мнучіним відбулася, відповідно до наказу лідерів КНР і США. Китайські ЗМІ наголосили, що телефонні переговори відбулися на прохання американської сторони. Сторони погодилися і надалі підтримувати комунікацію по питанням торгівлі, не зважаючи на протиріччя.