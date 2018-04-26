Трамп їде у Британію, але з королевою не зустрінеться
- 26 Квiтня, 19:54
-
Розсилка
Британці минулого року виступали проти візиту американського президента
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 13 липня відвідає з робочим візитом Велику Британію.
Інформацію про візит підтвердила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Sky News.
В офісі британського прем’єра також підтвердили домовленість про візит Трампа.
«Президент Сполучених Штатів відвідає Велику Британію 13 липня. Під час візиту він проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром. Подальші подробиці будуть викладені в належний час», - сказав представник урядового офісу.
В той же час телеканал відзначає, що поїздка розглядається лише як «робочий візит», а не офіційний державний візит, який міг би передбачати зустріч Трампа з королевою Єлизаветою II або іншими членами королівської родини.
Як відомо, британський прем’єр-міністр Тереза Мей стала першим іноземним лідером, яка на початку 2017 року зустрілася з новообраним президентом США у Вашингтоні.
Британці минулого року виступали проти візиту американського президента і навіть запустили петицію проти прийому глави Білого дому королевою.
Влада Британії відхилила онлайн-петицію, але мер Лондона Садік Хан також закликав скасувати візит Трампа.
Трамп також мав відвідати Лондон у січні 2018 року і відкрити нове посольство США, але за кілька днів до запланованого візиту він заявив, що не поїде в Британію.
«Я скасував поїздку в Лондон, оскільки не є великим шанувальником рішення адміністрації Обами продати за копійки посольство, мабуть, з найвдалішим розташуванням у Лондоні. І це заради того, щоб збудувати на околиці нове - за $1,2 мільярда. Погана угода. Вони хотіли, щоб я перерізав стрічку? Ні!», - написав він тоді у Twitter.