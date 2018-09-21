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    Трамп на Генасамблеї ООН згадає про отруєння Скрипалів

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    Трамп на Генасамблеї ООН згадає про отруєння Скрипалів

    Іншими центральними темами промови Трампа стане ситуація навколо іранської ядерної програми, Північної Кореї

    Отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії на території Великої Британії стане однією з тем промови президента США Дональда Трампа на сесії Генеральної асамблеї ООН наступного тижня.

    Про це в ефірі телеканалу Fox News заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

    Президент США зверне увагу «на той факт, що ми були змушені вжити заходів щодо інциденту з участю росіян у Великій Британії», наголосила Гейлі, але не розповіла про інші деталі виступу Трампа в цьому питанні.

    Іншими центральними темами промови Трампа стане ситуація навколо іранської ядерної програми, Північної Кореї та з інших питань.

    «Настав час провести справжню дискусію (щодо Ірану – ред.), і це те, що ви побачите, коли президент головуватиме на Раді безпеки», – додала Гейлі.

    Нагадаємо, раніше прес-служба Білого дому повідомила, що Трамп на полях Генеральної асамблеї ООН проведе зустрічі з лідерами Франції, Британії, Ізраїлю, Єгипту, Японії та Південної Кореї.

    Джерело: Радіо Свобода

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