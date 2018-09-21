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    У Білому домі розповіли, з ким зустрінеться Трамп на Генасамблеї ООН

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    <span>Президент США Трамп на Генасамблеї ООН</span> - У Білому домі розповіли, з ким зустрінеться Трамп на Генасамблеї ООН
    Президент США Трамп на Генасамблеї ООН

    Трамп 25 вересня виступить з промовою

    Президент США Дональд Трамп на полях Генеральної асамблеї ООН проведе зустрічі з лідерами Франції, Британії, Ізраїлю, Єгипту, Японії та Південної Кореї.

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    Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

    Відповідно до опублікованого графіку, Трамп 25 вересня виступить з промовою в Генасамблеї, а потім зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешом.

    Наступного дня американський лідер виступатиме в Раді Безпеки ООН на тему обмеження розповсюдження ядерної зброї. В цей же день відбудуться зустрічі Трампа з президентами Південної Кореї, Франції, Британії, Ізраїлю, Єгипту, Японії.

    19 вересня у Нью-Йорку відкрилася 73-я сесія Генасамблеї ООН.

    Напередодні початку загальних дебатів 73-ї сесії Генасамблеї ООН Постійне представництво України при ООН звернулося із закликом до держав-членів Організації посилити тиск на Росію з метою звільнення Олега Сенцова та інших заручників Кремля.

    Раніше Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

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