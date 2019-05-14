Трамп на прийомі у Білому домі розхвалював Орбана



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Орбан подякував Трампу за запрошення до Білого дому Фото: Reuters

Вітаючи Орбана, Трамп похвалив його за пророблену роботу

Президент США Дональд Трамп 13 травня прийняв у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – під час зустрічі американський глава розхвалював угорського прем'єра, кажучи, що той - суперечлива фігура, проте його поважають у всій Європі.

Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на стенограму спілкування лідерів з журналістами, опубліковану на сайті Білого дому.

Вітаючи Орбана, Трамп похвалив його за пророблену роботу, яка, за його словами, дозволила «зберегти країну в безпеці». «Віктор Орбан провів надзвичайну роботу у багатьох сенсах. Це викликає величезну повагу. Повагу по всій Європі», - сказав Трамп.

«Можливо, як і я, він трохи суперечлива фігура, але це нормально, це нормально», - додав президент США.

На запитання представників ЗМІ, чи не непокоїть президента США демократичний відкат в Угорщині, Трамп відповів, що люди «дуже поважають цього прем’єр-міністра».

«Він шанована людина. І я знаю, що він жорстка людина, проте він шанована людина. І, на думку багатьох людей, він правильно діяв з імміграцією», - зазначив американський президент.

У свою чергу Орбан подякував Трампу за запрошення до Білого дому. Він заявив, що пишається спільною позицією зі США щодо боротьби з нелегальною міграцією, тероризмом та допомоги християнським громадам по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що сенатори розкритикували Трампа за його зустріч із Орбаном.