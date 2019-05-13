  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп проведе зустріч із Орбаном попри критику сенаторів

    • Розсилка
    Трамп проведе зустріч із Орбаном попри критику сенаторів

    У листі до Трампа сенатори наголосили, що вони дуже стурбовані тісними відносинами між Угорщиною, партнером НАТО, і Росією

    Президент США Дональд Трамп має зустрітися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 13 травня у Білому домі на тлі критики і закликів скасувати переговори.

    Напередодні запланованої зустрічі високопоставлені члени Конгресу від республіканців і демократів повідомили Трампу, що вони стурбовані «низхідною демократичною траєкторією Угорщини».

    У листі до Трампа 10 травня сенатори також наголосили, що вони дуже стурбовані тісними відносинами між Угорщиною, партнером НАТО, і Росією. Вони зауважили, що Угорщина не спромоглася диверсифікувати свої енергетичні ресурси і дозволила Росії використовувати свою візову систему для ухилення від санкцій США.

    Серед підписантів листа були голова Комітету з міжнародних відносин Сенату республіканець Джим Ріш і Боб Менендес, головний демократ групи.

    Представники демократів у Палаті представників, очолювані Еліотом Енгелом, головою Комітету зовнішньої політики, закликали Трампа скасувати зустріч з Орбаном.

    Офіційний представник адміністрації Трампа заявив минулого тижня, що візит Орбана є частиною стратегії президента з реінтеграції в Центральній та Східній Європі.

    Як відомо, Орбан є націоналістичним лідером, який часто має конфлікти з Європейським союзом через його антиімміграційні заяви і судові реформи. У нього були суперечки з адміністрацією попереднього президента США Барака Обами через, як заявляли критики, зниженням демократичних цінностей в його уряді.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив свої тісні відносини з супротивниками президента США Дональда Трампа, зокрема з Росією та Китаєм.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    США Дональд Трамп Угорщина Віктор Орбан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ