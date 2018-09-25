Трамп очікує оголошення нового саміту із Кім Чен Ином найближчим часом



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Організацією другого саміту на найвищому рівні займатиметься Майк Помпео

Президент США заявив, що очікує оголошення другого саміту із лідером КНДР в найближчому майбутньому. При цьому, за його словами, місце проведення зустрічі іще слід визначити.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В рамках зустрічі із лідером Республіки Корея Дональд Трамп заявив, що Кім Чен Ин проявив себе відкритим в рамках зустрічі в Сінгапурі. Також на думку очільника Білого дому, лідер КНДР хотів би досягнути прогресу з питаннь ядерного і ракетного роззброєння.

Зі свого боку глава Державного департаменту США Майка Помпео повідомив, що планує до кінця року знову відвідати Пхеньян, щоб домовитися про другий саміт на найвищому рівні. Так само глава американського зовнішньополітичного відомства висловив оптимізм щодо виконання обіцянок КНДР щодо ядерного роззброєння.

Проте, за словами Помпео, цей процес займе певний час. Саме цьому має сприяти можливий другий саміт між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином.

Як відомо, 12 червня лідери США та Північної Кореї вперше в історії зустрілися в Сінгапурі. Трамп та Кім Чен Ин у спільній декларації зобов'язалися співпрацювати для розвитку нових відносин між США та КНДР та сприяти миру, процвітанню та безпеки Корейського півострова та світу.