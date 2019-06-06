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    Трамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днів

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    Трамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днів

    США готують нові тарифи у разі провалу переговорів з Мексикою по боротьбі з нелегальною міграцією

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується ввести нові мита відносно Мексики в разі провалу переговорів по боротьбі з нелегальною міграцією.

    Про це повідомляє Трамп в Twitter.

    Нові переговори заплановані на четвер, 6 червня, однак Трамп уже зараз вважає, що прогрес у переговорах з Мексикою за підсумками першого етапу непомітний.

    «Тут треба розуміти, що якщо договору не буде, то рівень у 5% мита запрацює вже в понеділок. Чим вище тарифи, тим більше компаній повернуться в США», - написав він.

    Трамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днівТрамп погрожує ввести проти Мексики нові мита через п'ять днів

    Зазначимо, що мексиканська делегація на чолі з керівником МЗС Марсело Эбрардом зустрічалась для переговорів з віце-президентом США Майком Пенсом і держсекретарем Майклом Помпео. В цей час американський президент не був - він поїхав на святкування річниці висадки союзників у Нормандії.

    США тарифи президент
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