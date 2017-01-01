Трамп пообіцяв Ердогану «скоригувати військову підтримку» курдів у Сирії

Трамп запевнив Ердогана, що поставки зброї курдам будуть припинені

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом пообіцяв «скоригувати військову підтримку, яку вони надають (Вашингтоном. - ред.) партнерам на місцях в Сирії». Про це в п'ятницю, 24 листопада, повідомила прес-служба Білого дому. Йдеться перш за все про постачання зброї курдам, що воювали



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Трамп запевнив Ердогана, що поставки зброї курдам будуть припинені

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом пообіцяв «скоригувати військову підтримку, яку вони надають (Вашингтоном. - ред.) партнерам на місцях в Сирії». Про це в п'ятницю, 24 листопада, повідомила прес-служба Білого дому.

Йдеться перш за все про постачання зброї курдам, що воювали проти терористичного угрупування «Ісламська держава» (ІД) в Сирії.

Як, в свою чергу, стверджує глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, Трамп запевнив Ердогана, що «віддав чіткі інструкції», щоб ці поставки були припинені.

Після взяття Ракки «ми переходимо до етапу стабілізації, щоб гарантувати, що ІД не зможе повернути» собі відвойовані у нього позиції, підкреслили в Білому домі.

США почали поставляти зброю сирійським курдам в кінці травня. Йшлося, зокрема, про стрілецьке озброєння - автомати АК-47, дрібнокаліберні кулемети - і бронетехніку.

Вашингтон прийняв це рішення всупереч протестам Анкари, яка вважає курдських ополченців прихильниками забороненої Курдської робочої партії.

Джерело: Deutsche Welle