Трамп пояснив, хто спонукав його розблокувати військову допомогу Україні
Президент США стверджує, що сенатор Роб Портман подзвонив йому і сказав: «Будь ласка, розблокуйте гроші» для України
Президент США Дональд Трамп заявив, що розблокував військову допомогу Україні тільки через прохання американського сенатора-республіканця Роба Портмана від штату Огайо і інших законодавців, а також закликав Європу посилити підтримку Києва.
«Роб Портман подзвонив мені і сказав: «Будь ласка, розблокуйте гроші (військову допомогу Україні, - ред)». Це було єдиною причиною. Я дав гроші, тому що про це попросили Роб Портман і інші законодавці», - зазначив американський лідер під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в Білому домі.
«Я ненавиджу, коли (США) є єдиною країною, яка дає гроші», - зазначив Трамп, додавши, що європейські країни «повинні платити більше в якості допомоги Україні».
Він додав, що Україна «розташована набагато ближче до країн Європи, ніж до США», тому вони і повинні в першу чергу надавати Києву допомогу.
«Вона (Україна) як стіна між Росією і Європою, як велика, широка, красива стіна», - сказав Трамп.
Як відомо, Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.
Нагадаємо, у серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.
12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні.