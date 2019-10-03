Трамп пояснив, хто спонукав його розблокувати військову допомогу Україні



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Президент США Дональд Трамп

Президент США стверджує, що сенатор Роб Портман подзвонив йому і сказав: «Будь ласка, розблокуйте гроші» для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що розблокував військову допомогу Україні тільки через прохання американського сенатора-республіканця Роба Портмана від штату Огайо і інших законодавців, а також закликав Європу посилити підтримку Києва.

«Роб Портман подзвонив мені і сказав: «Будь ласка, розблокуйте гроші (військову допомогу Україні, - ред)». Це було єдиною причиною. Я дав гроші, тому що про це попросили Роб Портман і інші законодавці», - зазначив американський лідер під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в Білому домі.

«Я ненавиджу, коли (США) є єдиною країною, яка дає гроші», - зазначив Трамп, додавши, що європейські країни «повинні платити більше в якості допомоги Україні».

Він додав, що Україна «розташована набагато ближче до країн Європи, ніж до США», тому вони і повинні в першу чергу надавати Києву допомогу.

«Вона (Україна) як стіна між Росією і Європою, як велика, широка, красива стіна», - сказав Трамп.

Як відомо, Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні.