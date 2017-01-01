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    Трамп прокоментував свідчення Флінна: Не було змови з Росією

    Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією
    Президент США Дональд Трамп заявив, що не було жодної змови між Росією та його командою під час президентської кампанії. Так він вперше прокоментував зізнання свого екс-радника Майкла Флінна у дачі неправдивих свідчень ФБР, передає Fox News. «Тут абсолютно не було жодної змови. Тому ми всі щасливі», - заявив Трамп. Як
    • Сьогодні, 18:54
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    Дональд Трамп і Майкл Флінн
    Дональд Трамп і Майкл Флінн

    Радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією

    Президент США Дональд Трамп заявив, що не було жодної змови між Росією та його командою під час президентської кампанії. Так він вперше прокоментував зізнання свого екс-радника Майкла Флінна у дачі неправдивих свідчень ФБР, передає Fox News.

    «Тут абсолютно не було жодної змови. Тому ми всі щасливі», - заявив Трамп.

    Як повідомляв «Главком», напередодні екс-радник президента США Майкл Флінн  визнав дачу неправдивих свідчень ФБР щодо контактів з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком та заявив, що готовий свідчити проти Трампа.

    Також у Білому домі вже прокоментували визнання Флінном провини у наданні неправдивих свідчень.

    Раніше ЗМІ повідомили про те, що Флінн обговорював по телефону антиросійські санкції з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком.

    Кремль спростував інформацію. У РФ відзначили, що посол РФ в США Сергій Кисляк спілкувався з радником президента США з національної безпеки Майклом Флінном, проте інформація про зміст цих переговорів невірна.

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