Трамп пропонує виділити $250 млн військової допомоги Україні

Президент США пропонує виділити 24 млрд доларів на модернізацію ядерної тріади

Адміністрація Білого дому надала проект бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 фіксальний рік. Його текст опубліковано на сайті адміністрації президента США. У тексті документа наголошується необхідність модернізації ядерної тріади (стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет, підводних ракетоносців, - ред.) США. На ядерну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Президент США пропонує виділити 24 млрд доларів на модернізацію ядерної тріади

Адміністрація Білого дому надала проект бюджету Сполучених Штатів Америки на 2019 фіксальний рік.

Його текст опубліковано на сайті адміністрації президента США.

У тексті документа наголошується необхідність модернізації ядерної тріади (стратегічної авіації, міжконтинентальних балістичних ракет, підводних ракетоносців, - ред.) США. На ядерну модернізацію, а також систему управління та комунікації збираються витратити 24 млрд доларів, на науково-технічні розробки - понад 84 млрд доларів.

На кібербезпеку США виділяє 8 млрд доларів.

«Гнучке американське ядерне стримування, яке відповідає потребам країни - ключ до захисту національної безпеки і майбутнього процвітання, як для США, так і для союзників і партнерів Америки», - йдеться в документі.

У проекті бюджету передбачені видатки на Міністерство оборони сумою 686 млрд доларів, що на 13% більше, ніж у 2017 році Наголошується, що військовий бюджет сприяє встановленню миру за допомогою сили, у ньому закладені багаторічні інвестиції на розробку смертоносної, гнучкої та стійкої армії.

«Головні пріоритети Міністерства оборони лежать в довгостроковій стратегічній конкуренції з Росією і Китаєм», - зазначається у військовій частині проекту.

У проекті закладено виділення понад 6,3 млрд доларів на «Ініціативу по європейському стримуванню» - програму по зміцненню військової присутності США в Європі. З цих суми 250 млн доларів планується виділити як допомогу Україні на захист її територіальної цілісності. Доходи бюджету в 2019 році закладено на рівні 3,4 трлн, витрати - на рівні 4,4 трлн, дефіцит складе 984 млрд доларів.



