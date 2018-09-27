Трамп відмовив в особистій зустрічі Трюдо на Генасамблеї ООН



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Свою відмову Трамп пояснив поганими переговорами про зону вільної торгівлі з Канадою

Президент США Дональд Трамп на прес-конференції в Нью-Йорку повідомив, що відхилив прохання прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про особисту зустріч в рамках Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Свою відмову у зустрічі Трамп пояснив тим, що двосторонні переговори з Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА) йдуть погано. Також він додав, що США незадоволені парламентерами зі сторони Канади.

Також зі слів Трампа, від зустрічі з Трюдо він відмовився із-за того, що «його тарифи занадто високі, і він, схоже, не хоче змінювати свою позицію».

Президент США додав, що він заявив прем'єру Канади, щоб той забув про зустріч і сказав, що вони подумують про введення мит на ввезення автомобілів з Канади.

«Це золота жила, це велика справа», - заявив президент Трамп.