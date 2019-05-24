Трамп відправився з робочим візитом в Японію



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У програмі візиту американського лідера заплановані в основному зустрічі церемоніального і розважального характеру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відправився до Японії з чотириденним робочим візитом.

У програмі візиту американського лідера заплановані в основному зустрічі церемоніального і розважального характеру, хоча представник Білого дому пообіцяв, що президент «оголосить про деяких істотних новинах« під час перебування в Японії.

Під час прес-конференції Трампа та японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе, яка запланована на понеділок, 27 травня, будуть оголошені «кілька дуже цікавих заяв, що стосуються всього спектру відносин» між Штатами і Японією.

Також 27 травня Трамп відвідає державний банкет, влаштований в його честь новим імператором Нарухіто, зіграє в гольф з прем'єр-міністром Абе і відвідає чемпіонат з сумо. Планується, що президент США вручить переможцю чемпіонату «Кубок Трампа».

Сіндзо Абе планує переконати Трампа в тому, що наступний саміт «Великої двадцятки« потрібно буде провести в японській Осаці. Крім того, прем'єр Японії збирається переконати президента США в необхідності участі в саміті «Великої сімки», який відбудеться влітку у Франції.

Зазначимо, Дональд Трамп стане першим світовим лідером, який відвідає Японію з офіційним візитом в новий період Рейву, який розпочався 1 травня 2019 року після того, як на японський престол зійшов новий імператор Нарухіто.

Джерело: Голос Америки