Трамп виступив перед Конгресом США: відео промови

Трамп відвів частину доповіді основним зовнішньополітичним проблемам, з якими стикаються Сполучені Штати

Президент США Дональд Трамп 30 січня (4:00 ранку за Києвом 31 січня) виступив із своєю першою щорічною промовою перед обома палатами Конгресу. Виступ тривав приблизно 90 хвилин і стосувався переважно внутрішніх проблем США, зокрема відновлення зруйнованої інфраструктури країни, епідемії опадів, що спустошила деякі штати, і змін в питанні



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Дональд Трамп

Трамп відвів частину доповіді основним зовнішньополітичним проблемам, з якими стикаються Сполучені Штати

Президент США Дональд Трамп 30 січня (4:00 ранку за Києвом 31 січня) виступив із своєю першою щорічною промовою перед обома палатами Конгресу.

Виступ тривав приблизно 90 хвилин і стосувався переважно внутрішніх проблем США, зокрема відновлення зруйнованої інфраструктури країни, епідемії опадів, що спустошила деякі штати, і змін в питанні імміграційної політики.

Дональд Трамп відвів частину доповіді основним зовнішньополітичним проблемам, з якими стикаються Сполучені Штати.

Президент США назвав Китай і Росію суперниками і вказав, що «шахрайські режими, терористичні угруповання і такі суперники, як Китай і Росія, кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці і нашим цінностям».

«Зіткнувшись з цими небезпеками, ми знаємо, слабкість – це найвірніший шлях до конфлікту, і неперевершена сила – це найвірніший спосіб нашого захисту», – сказав Трамп і додав, що держава має здійснювати повне фінансування «наших великих військових».

Він також закликав Конгрес визначити «фундаментальні недоліки» в ядерній угоді між світовими державами та Іраном.

«Коли народ Ірану піднявся проти злочинів їх корумпованої диктатури, я не замовк», – сказав Трамп. «Америка стоїть з народом Ірану в його мужній боротьбі за свободу».

Дональд Трамп закликав Конгрес допомогти ухвалити законодавство, щоб змінити ядерну угоду 2015 року, яку він разом з багатьма республіканцями часто критикують через недосконалість.

«Я прошу Конгрес розглянути основні недоліки в жахливій ядерній угоді Ірану, – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що «безвідповідальне» випробування Північною Корею ядерних ракет може дуже скоро загрожувати Сполученим Штатам. Вашингтон, за його словами, проводить кампанію «максимального тиску» проти КНДР і її амбіцій ядерної зброї. Трамп назвав Пхеньян «жорстокою диктатурою».

Він також оголосив, що підписав розпорядження про збереження і продовження функціонування в’язниці Гуантанамо на Кубі.

«Раніше ми нерозумно звільнили сотні небезпечних терористів, щоб знову зустрітися з ними на полі бою, включаючи лідера «Ісламської держави», аль-Багдаді», – сказав Трамп.

За словами американського президента, головними основами життя для американців завжди були віра і сім’я. На друге місце він поставив поліцію і військових. Говорячи про важливість довіри між народом і урядом, Трамп вказав, що зміцненню цієї довіри сприяє рішення його адміністрації про призначення нових суддів.

Після інавгурації Дональда Трампа в січні 2017 року його президентство супроводжувалося численними звільненнями підлеглих, міжвідомчими конфліктами і суперечками. Його перший рік перебування на посаді президента США також позначився початком великого розслідування про можливе втручання Росії у виборчий процес і зв’язки самого Трампа і його команди з Москвою. Схвалення дій Трампа за рік серед американців також било рекордні мінімуми з-поміж усіх президентів.