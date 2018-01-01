Трамп востаннє продовжив режим пом’якшення санкцій проти Ірану

Одночасно з продовженням послабленого режиму санкцій, мінфін США запровадив санкції проти 14 осіб і компаній з Ірану

Президент США Дональд Трамп 12 січня продовжив участь Штатів у ядерній угоді з Іраном, знову надавши Тегерану послаблення санкційного режиму. Про це повідомляє Reuters. Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа заявив, що таке послаблення санкційного режиму було зроблене востаннє. За його словами, президент США прагне посилити ядерну



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Дональд Трамп

Одночасно з продовженням послабленого режиму санкцій, мінфін США запровадив санкції проти 14 осіб і компаній з Ірану

Президент США Дональд Трамп 12 січня продовжив участь Штатів у ядерній угоді з Іраном, знову надавши Тегерану послаблення санкційного режиму.

Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа заявив, що таке послаблення санкційного режиму було зроблене востаннє.

За його словами, президент США прагне посилити ядерну угоду від 2015 року новою угодою, інакше Сполучені Штати вийдуть з міжнародного пакту.

Одночасно з продовженням послабленого режиму санкцій, мінфін США запровадив санкції проти 14 осіб і компаній з Ірану через порушення прав людини і причетність до ракетної програми Тегерана.

Раніше повідомлялося, що президент США має до п’ятниці вирішити, чи запроваджувати санкції щодо експорту нафти із Ірану, що є головним джерелом доходів країни. Можливість відновлення санкцій може підірвати єдність між Вашингтоном і європейськими союзниками, які виступають проти такого кроку.

Напередодні Європа закликала США зберегти угоду із Іраном.

Джерело: Європейська правда