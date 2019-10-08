Трамп заявив про розробку США «неймовірних нових озброєнь»



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Дональд Трамп похвалився розробкою нового озброєння і підводного човна

Трамп зазначив, що США розвивають і оновлюють свої ядерні озброєння

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США розробляють «неймовірні нові озброєння».

Відповідну заяву зробив Трамп в понеділок, 7 жовтня, відповідаючи на питання журналістів, стенограма опублікована на сайті Білого дому.

З слів глави держави випливало, що протягом найближчих тижнів США зможуть продемонструвати деякі нові збройові системи. За словами Трампа, у американської сторони є такі озброєння, які ніхто не може навіть собі уявити.

«Ми зараз розробляємо неймовірні нові озброєння. У нас є таке озброєння, яке ніхто навіть не може собі уявити. Якісь (з них) ми демонструємо, якісь ні», - заявив Трамп.

Також він зазначив, що США розвивають і оновлюють свої ядерні озброєння і займаються будівництвом таких підводних човнів «про яких навіть ніхто не може подумати».

При цьому він висловив надію, що Вашингтону «ніколи не доведеться їх використовувати».