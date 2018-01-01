Трамп заявив, що його екс-радник Беннон втратив розум
- Вчора, 23:59
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Трамп зазначив, що колишній радник має незначне відношення до його «історичної перемоги»Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник Стів Беннон «втратив розум» після того, як втратив роботу в Білому домі.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначає видання, у своїй новій книзі Беннон різко критикує Трампа та назває «зрадницькою» зустріч Трампа-молодшого з групою росіян. У відповідь на це президент США зробив відповідну заяву:
«Стів Беннон не має ніякого відношення до мене або мого президентства. Коли його звільнили, він не тільки втратив роботу, але і втратив розум», — заявив Трамп.
Крім того, Трамп зазначив, що колишній радник має незначне відношення до його «історичної перемоги». Він також поклав на нього відповідальність за втрату місця в Сенаті від штату Алабама.
Нагадаємо, Білий дім повідомив, що суперечливий чільний стратег кампанії Дональда Трампа, а потім його президентської адміністрації Стів Беннон залишив посаду.
18 серпня стало останнім днем посадовця в адміністрації.