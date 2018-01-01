Трамп заявив, що його екс-радник Беннон втратив розум

Трамп зазначив, що колишній радник має незначне відношення до його «історичної перемоги»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник Стів Беннон «втратив розум» після того, як втратив роботу в Білому домі. Про це повідомляє ВВС. Як зазначає видання, у своїй новій книзі Беннон різко критикує Трампа та назває «зрадницькою» зустріч Трампа-молодшого з групою росіян. У відповідь на це президент США



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Трамп і Беннон

Трамп зазначив, що колишній радник має незначне відношення до його «історичної перемоги»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник Стів Беннон «втратив розум» після того, як втратив роботу в Білому домі.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначає видання, у своїй новій книзі Беннон різко критикує Трампа та назває «зрадницькою» зустріч Трампа-молодшого з групою росіян. У відповідь на це президент США зробив відповідну заяву:

«Стів Беннон не має ніякого відношення до мене або мого президентства. Коли його звільнили, він не тільки втратив роботу, але і втратив розум», — заявив Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що колишній радник має незначне відношення до його «історичної перемоги». Він також поклав на нього відповідальність за втрату місця в Сенаті від штату Алабама.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, що суперечливий чільний стратег кампанії Дональда Трампа, а потім його президентської адміністрації Стів Беннон залишив посаду.

18 серпня стало останнім днем посадовця в адміністрації.