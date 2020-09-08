Трамп звинуватив демократів у брудному веденні виборчої кампанії



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Дональд Трамп звинуватив демократів у брудному веденні виборчої кампанії

Демократи вдавалися до використання брудних технологій ще в 2016 році, зазначив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Демократична партія веде брудну передвиборчу гонку, використовуючи махінації з бюлетенями для голосування.

Про це він заявив на пресконференції, трансляція якої велася в Twitter Білого Дому.

«Вони грають брудно, і найбруднішим трюком можуть стати 80 млн бюлетенів для голосування, які виборці не запитували. Їх просто розсилають по всій країні– 80 млн бюлетенів. Я називаю їх непроханими бюлетенями. Це буде найбрудніша кампанія»,– заявив президент.

За його словами, демократи вдавалися до використання брудних технологій ще в 2016 році.

Тоді, як стверджує Трамп, за кампанією республіканців велося стеження, яку організували діючий кандидат в президенти Джозеф Байден і екс-президент Барак Обама, після якої проти нього було складено «брехливе досьє».

«Вони здійснювали стеження за моєю кампанією, і їх зловили на цьому. Якби таке зробили республіканці, то вони були б у в'язниці на 50 років за зраду»,– зазначив Трамп.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Опонентом Трампа виступає колишній віце-президент США демократ Джозеф Байден.