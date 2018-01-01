Трамп звинуватив Обаму в бездіяльності через втручання Росії у вибори

Раніше спецпрокурор Роберт Мюллер висунув звинувачення проти громадян Росії і російських організацій за втручання на виборах 2016 року

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника в неправильній реакції на російське втручання на президентських виборах 2016 року, передає Голос Америки. «Обама був президентом аж до і навіть після виборів 2016 року. Так чому ж він нічого не зробив у зв'язку з російським втручанням?» - зазначив Трамп. Раніше в



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Дональд Трамп

Раніше спецпрокурор Роберт Мюллер висунув звинувачення проти громадян Росії і російських організацій за втручання на виборах 2016 року

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника в неправильній реакції на російське втручання на президентських виборах 2016 року, передає Голос Америки.

«Обама був президентом аж до і навіть після виборів 2016 року. Так чому ж він нічого не зробив у зв'язку з російським втручанням?» - зазначив Трамп.

Раніше в понеділок Кремль відкинув твердження про втручання. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висунуті звинувачення безпідставні.

Ця заява була зроблена через кілька днів після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив 13 російських громадян і три російських організації в проведенні незаконної кампанії «інформаційної війни» з метою вплинути на вибори на користь Трампа. В обвинувальному висновку Мюллера стверджується, що цю роботу вели базована в Санкт-Петербурзі компанія «Агентство інтернет-досліджень», що має зв'язки з Кремлем, 12 її співробітників і її фінансист.

У 37-сторінковому документі йдеться, що російські учасники змови хотіли координувати свої зусилля з працівниками виборчого штабу Трампа. Однак спецпрокурор не звинуватив нікого зі штабу Трампа в змові з росіянами.

Це був перший випадок, коли офіс Мюллера висунув звинувачення проти громадян Росії і російських організацій за втручання на виборах 2016 року.

У неділю Трамп опублікував серію твітів, в яких атакував розслідування, які ведуть Мюллер і комітети конгресу США. Він також розкритикував свого радника з питань національної безпеки Герберта Макмастера, який заявив, що йдеться про «незаперечні докази» російського втручання на виборах.