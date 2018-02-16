США офіційно звинуватили Росію у втручанні на вибори президента

Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло офіційні звинувачення проти трьох російських компаній

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом російським організаціям, звинувативши їх у втручанні у вибори в США в 2016 році. Про це повідомляє Bloomberg News. Це вперше у рамках розслідування російського втручання у вибори в США обвинувачення висувають росіянам. Серед обвинувачених –



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Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер

Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло офіційні звинувачення проти трьох російських компаній

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом російським організаціям, звинувативши їх у втручанні у вибори в США в 2016 році.

Про це повідомляє Bloomberg News.

Це вперше у рамках розслідування російського втручання у вибори в США обвинувачення висувають росіянам.

Серед обвинувачених – «Агентство інтернет-досліджень», яке також називають «фабрикою тролів», та його співробітники. Згідно з висунутим у Вашингтоні обвинуваченням, «Агентство інтернет-досліджень» та інші підозрювані почали свою роботу у 2014 році, щоб втрутитися в американські вибори.

Американське слідство вважає, що вони використовували фальшиві особи та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з «небажаними особами», пов'язаними з кампанією «Трамп».

Раніше стало відомо, що США опублікували 200 тисяч твітів російських тролів.