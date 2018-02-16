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    США офіційно звинуватили Росію у втручанні на вибори президента

    Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло офіційні звинувачення проти трьох російських компаній
    Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом російським організаціям, звинувативши їх у втручанні у вибори в США в 2016 році. Про це повідомляє Bloomberg News. Це вперше у рамках розслідування російського втручання у вибори в США обвинувачення висувають росіянам. Серед обвинувачених –
    • Сьогодні, 20:36
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    Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер
    Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер

    Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло офіційні звинувачення проти трьох російських компаній

    Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 російським громадянам і трьом російським організаціям, звинувативши їх у втручанні у вибори в США в 2016 році.

    Про це повідомляє Bloomberg News.

    Це вперше у рамках розслідування російського втручання у вибори в США обвинувачення висувають росіянам.

    Серед обвинувачених – «Агентство інтернет-досліджень», яке також називають «фабрикою тролів», та його співробітники. Згідно з висунутим у Вашингтоні обвинуваченням, «Агентство інтернет-досліджень» та інші підозрювані почали свою роботу у 2014 році, щоб втрутитися в американські вибори.

    Американське слідство вважає, що вони використовували фальшиві особи та соціальні мережі, а також влаштовували політичні мітинги та спілкувалися з «небажаними особами», пов'язаними з кампанією «Трамп».

    Раніше стало відомо, що США опублікували 200 тисяч твітів російських тролів.

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