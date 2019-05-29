Травень 2014 року в історії громадянського спротиву Донбасу російській окупації: як це було



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Травень 2014 року – це визначний період в громадянському та збройному спротиві Донбасу російській окупації

29 травня в прес-центрі ІА «Главком» пройшла прес-конференція на тему: «Травень 2014 року в історії громадянського спротиву Донбасу російській окупації».

Запрошені гості:

Роман Світан, радник голови Донецької ОДА з питань безпеки в 2014 році;

Денис Казанський, журналіст;

Олексій Лисенко, доброволець-азовець, учасник першого бою батальйону та звільнення міста Маріуполь 13 червня 2014 року;

Дмитро Ткаченко, керівник аналітичного центру «Фабрика думки «Донбас», радник Міністра інформаційної політики України;

Валерій Андрущук, полковник поліції у відставці, начальник Маріупольського міського управління внутрішніх справ в травні 2014 року;

Гришин Олег, заступник Голови Донецької обласної громадської організації «Комітет виборців України» в 2014 році.

Травень 2014 року – це визначний період в громадянському та збройному спротиві Донбасу російській окупації. Саме в цей час відбулись перші бої добровольчих батальйонів «Азов» (7 травня), «Донбас» (23 травня), «Айдар» (22 травня) з російськими найманцями. Також саме в травні відбулись значущі події, які визначили хід цієї війни та сучасної історії України.

Теми дискусії: Збройні зіткнення 3-9 травня в м. Маріуполі та перший бій добробату «Азов»; фейковий «референдум» 11 травня та серія інших референдумів; Акція Рената Ахметова «Голос Донбасу» 20 травня, який в народі прозвали «Гудок»; Роль донецьких еліт та безпосередньо «залізного господаря Донбасу» Рената Ахметова навесні 2014 року; вибори Президента України 25 травня, які також відбулись в Донецькій області.

Під час дискусії презентовано 2 тізера до повнометражної документальної стрічки «Маріуполь – український форпост», яка розповідає про події березня-червня 2014 року в м. Маріуполі та про звільнення міста 13 червня 2014 року. Стрічка створена аналітичним центром «Фабрика думки «Донбас» та творчим об’єднанням «ВиДиво».

Цей захід відбувається в рамках медіа-марафону, присвяченому п’ятій річниці громадянського спротиву Донбасу російській окупації. Медіа-марафон проходить за підтримки Міністерства інформаційної політики України та Інституту національної пам’яті України.

Під час медіа-марафону буде показано 10 документальних відеороликів з циклу «Громадянський спротив Донбасу», в яких розповідаються факти розгортання російської окупації Донбасу та потужного спротиву цьому жителів Донеччини та Луганщини.

Також в рамках даного медіа-марафону 13 червня буде презентовано повнометражну документальну стрічку «Маріуполь – український форпост». Вона розповідатиме про події весни і початку літа 2014 року в м. Маріуполі. Фінальна точка цього фільму – перше успішне звільнення міста в історії цієї війни 13 червня 2014 року.

Організатор: аналітичний центр «Фабрика думки «Донбас».