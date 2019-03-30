Три місяці без зарплати: шахтарі «Торецьквугілля» припинили роботу



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Критична ситуація із зарплатою сталася на шахтах «Північна», «Південна» та «Нова»

Шахтарі не отримують заробітну плату протягом трьох місяців від початку 2019 року

На Донеччині працівники шахт ДП «Торецьквугілля» припинили роботу та вимагають виплатити їм заробітну плату, якої вони не отримують з початку 2019 року.

Про це повідомили в Профспілці працівників вугільної промисловості України.

«До ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України звернувся голова Торецької територіальної організації В. Щербань з украй критичної ситуації, яка склалася на шахтах «Північна», «Південна» ДП «Торецьквугілля», де працівники припинили роботу, що пов'язано з відсутністю грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники цих шахт, а також шахти «Нова» не отримують заробітної плати протягом трьох місяців від початку 2019 року.

У зв'язку з цим голова профспілки Віктор Турманов терміново звернувся з листом до міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика з приводу невідкладного вирішення питання.

Раніше повідомлялося, що шахтарів Донбасу забезпечили безкоштовною медстраховкою.