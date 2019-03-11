Шахтарів Донбасу забезпечили безкоштовною медстраховкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахтарі зможуть безкоштовно користуватися послугами приватних медцентрів

Вартість поліса для понад 10 тисяч шахтарів повністю відшкодовує роботодавець

Компанія «Донецьксталь» запустила корпоративну програму добровільного медичного страхування. Медична страховка для понад 10 тисяч співробітників компанії і підприємств-партнерів безкоштовна. Вартість поліса повністю відшкодовує роботодавець.

Страхова компанія вже почала обслуговування працівників компанії, а також восьми підприємств-партнерів в Покровське, Мирнограді, Курахово і Нікополі (шахтоуправління «Покровське», збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська», автопідприємство «Укрбуд», «Углепромтранс», «Шахтобудмонтажне управління №1», «шахтобудівних компанія», «Свято-Іллінський машинобудівний завод», «Свято-Покровська шахта №3»), - інформує enovosty.com/news.

Застраховані у рамках умов поліса зможуть безкоштовно користуватися послугами приватних медцентрів і розраховувати на якісну амбулаторно-поліклінічну допомогу, проходити сучасну діагностику, стоматологічний огляд і отримувати необхідне лікування.

«Наші співробітники, як велика сім'я. І цього року ми подбали, щоб всі десять тисяч співробітників компанії і підприємств-партнерів отримали страховий поліс і гарантований доступ до якісної медицини. Це дорога програма. Але важливіше, щоб наші гірники, транспортники, машинобудівники, ремонтники та працівники збагачувальної фабрики, відчували турботу і впевненість в майбутньому», - сказав генеральний директор ПрАТ «Донецьксталь» Ільдар Салеєв.