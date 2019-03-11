Шахтарів Донбасу забезпечили безкоштовною медстраховкою
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Вартість поліса для понад 10 тисяч шахтарів повністю відшкодовує роботодавець
Компанія «Донецьксталь» запустила корпоративну програму добровільного медичного страхування. Медична страховка для понад 10 тисяч співробітників компанії і підприємств-партнерів безкоштовна. Вартість поліса повністю відшкодовує роботодавець.
Страхова компанія вже почала обслуговування працівників компанії, а також восьми підприємств-партнерів в Покровське, Мирнограді, Курахово і Нікополі (шахтоуправління «Покровське», збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська», автопідприємство «Укрбуд», «Углепромтранс», «Шахтобудмонтажне управління №1», «шахтобудівних компанія», «Свято-Іллінський машинобудівний завод», «Свято-Покровська шахта №3»), - інформує enovosty.com/news.
Застраховані у рамках умов поліса зможуть безкоштовно користуватися послугами приватних медцентрів і розраховувати на якісну амбулаторно-поліклінічну допомогу, проходити сучасну діагностику, стоматологічний огляд і отримувати необхідне лікування.
«Наші співробітники, як велика сім'я. І цього року ми подбали, щоб всі десять тисяч співробітників компанії і підприємств-партнерів отримали страховий поліс і гарантований доступ до якісної медицини. Це дорога програма. Але важливіше, щоб наші гірники, транспортники, машинобудівники, ремонтники та працівники збагачувальної фабрики, відчували турботу і впевненість в майбутньому», - сказав генеральний директор ПрАТ «Донецьксталь» Ільдар Салеєв.