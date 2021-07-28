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    Тристороння контактна група до кінця серпня пішла на канікули

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    Представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова - Тристороння контактна група до кінця серпня пішла на канікули
    Представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова
    Фото: Дом

    Посли з минулого тижня пішли на канікули, у відпустки

    Тристороння контактна група (ТКГ) повернеться до повноцінної роботи в кінці серпня. Про це в програмі «На самом деле» телеканалу «Дом» повідомила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова.

    «Посли з минулого тижня пішли на канікули, у відпустки. І тому до кінця серпня у нас не буде якихось суттєвих новин в змінах роботи ТКГ, поки всі не вийдуть з відпусток», — сказала вона.

    Нагадаємо: новим спеціальним представником голови Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Він очолить переговорний процес в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. До своїх обов'язків Кіннунен приступить 1 серпня.

    Додамо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

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    Теги: ОБСЄ канікули Михайло Подоляк
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    Тристороння контактна група до кінця серпня пішла на канікули