Кравчук запропонував перенести переговори ТКГ з Мінська до Польщі

Кравчук: «Змінюючи майданчик можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став більш широким»

Голова української делегації переконаний, що перенесення ТКГ дозволить змінити формат переговорів

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб. Про він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

Кравчук зазначив, що перенести переговори можна було б у Польщу, але місце обиратиме не він. Кравчук додав, що для перенесення ТКГ з Мінська потрібно, щоб сторони переговорів досягли консенсусу.

«Змінюючи майданчик можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став більш широким та надати їй більш точні повноваження. Зараз повноважень майже немає, ми більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадовців високого рангу», – сказав він.

Раніше, президент Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським. Про це йдеться в інтерв'ю глави держави німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зеленський заявив, що у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід «Північний потік – 2».