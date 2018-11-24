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    Трюдо заявив, що Голодомор був частиною систематичного геноциду українців

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    Джастін Трюдо - Трюдо заявив, що Голодомор був частиною систематичного геноциду українців
    Джастін Трюдо

    Голодомор мав на меті зламати ідентичність українського народу,зазначив прем’єр-міністр Канади

    Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив солідарність із українцями у Канаді та світі у вшануванні пам’яті жертв Голодомору.

    Про це йдеться у повідомленні на його офіційному сайті.

    «Голодомор був навмисною спробою – частиною систематичного геноциду –розчавити дух та ідентичність українського народу. Це не вдалося. Українці вижили, і після десятиліть радянської влади Україна здобула свою незалежність у 1991 році. Десятиліттями звірства Голодомору значною мірою були відомі тільки жертвам та тим, хто його організував. Ми повинні переконатися, що спогади про тих, хто постраждав під час Голодомору, живуть, і що таких жахів більше ніколи не відбудеться», – заявив Трюдо.

    Він запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну у її спробах захистити свій суверенітет.

    «Ми підтверджуємо нашу підтримку уряду України щодо захисту її територіальної цілісності та поточних реформ, спрямованих на побудову більш безпечного, процвітаючого майбутнього для українських громадян», – зазначив політик.

    Варто зазначити, що Канада стала першою державою, яка визнала Голодомор актом геноциду українців ще у 2008 році.

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