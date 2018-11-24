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    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)

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    Церемонія почалася після панахиди за загиблими українцями - Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Церемонія почалася після панахиди за загиблими українцями
    Фото: Главком / Станіслав Груздєв

    Серед учасників церемонії були президенти Словаччини, Латвії та прем’єр Молдови

    У Києві пройшла церемонія вшанування жертв Голодомору. Участь у ній взяли участь перші особи держави, а також іноземні делегати.

    Свічки пам’яті запалили президент Петро та Марина Порошенки, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

    Також лампадки до меморіалу жертв Голодомору поставили президент Словаччини Андрей Кіска, президент Латвії Раймондс Вейоніс, прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп і представники інших іноземних делегацій.

    Кияни і гості столиці взяли участь у церемонії. Вони приносили до меморіалу букети колосків та свічки.

    Церемонія почалася після панахиди за загиблими українцями. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

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    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)
    Фото: Главком / Станіслав Груздєв

    Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

    Упродовж десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження з цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. За даними останніх соціологічних опитувань, 77% українців вважають цю трагедію геноцидом.

    Історик, директор Українського науково-дослідного та освітнього центру дослідження Голодомору Людмила Гриневич повідомила, що на сьогодні науковці говорять про 4,5 млн жертв страшної трагедії.

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