Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)



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Церемонія почалася після панахиди за загиблими українцями Фото: Главком / Станіслав Груздєв

Серед учасників церемонії були президенти Словаччини, Латвії та прем’єр Молдови

У Києві пройшла церемонія вшанування жертв Голодомору. Участь у ній взяли участь перші особи держави, а також іноземні делегати.

Свічки пам’яті запалили президент Петро та Марина Порошенки, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Також лампадки до меморіалу жертв Голодомору поставили президент Словаччини Андрей Кіска, президент Латвії Раймондс Вейоніс, прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп і представники інших іноземних делегацій.

Кияни і гості столиці взяли участь у церемонії. Вони приносили до меморіалу букети колосків та свічки.

Церемонія почалася після панахиди за загиблими українцями. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

Упродовж десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження з цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. За даними останніх соціологічних опитувань, 77% українців вважають цю трагедію геноцидом.

Історик, директор Українського науково-дослідного та освітнього центру дослідження Голодомору Людмила Гриневич повідомила, що на сьогодні науковці говорять про 4,5 млн жертв страшної трагедії.