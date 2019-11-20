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    Туман і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 листопада

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    Туман і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 листопада

    Температура повітря поступово знижується

    У середу, 20 листопада, майже на всій території України переважатиме хмарна погода. 

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +7...+13 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +1...+6 градусів, вдень +5...+10 градусів. 

    На півночі України хмарно, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +2...+7 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі у Вінницькій та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без опадів, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +2...+8 градусів.

    На сході України хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +1...+7 градусів.

    На півдні України хмарно, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, в Одеській області до +8 градусів, вдень +2...+7 градусів, в Одеській області +7...+12 градусів.

    20 листопада в Києві хмарно, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +5...+7 градусів.

    повітря вітер дощ
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