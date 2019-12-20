Турчинов нагадав Путіну про «ісконно руські болота, які можуть вміститися в одну Московську область»



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Екссекретар РНБО Олександр Турчинов відреагував на скандальну заяву Путіна

Турчинов заявив, що імперський реваншизм Путіна є реальною загрозою миру і безпеці в Європі

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що до складу України входять «споконвічно російські землі».

Про це йдеться в заяві на його сайті.

«Якщо від Росії відділити території, які були приєднані до неї через кров, насилля, зраду і брехню, то «ісконно руські» болота, що залишаться після цього, можуть легко вміститися в межі однієї Московської області», – зазначив Турчинов.

Він додав, що «імперський реваншизм Путіна з маніакальним прагненням до перегляду кордонів європейських держав, які сформувалися після Другої світової війни, є реальною загрозою миру і безпеці в Європі».

«Аналогічні прагнення Гітлера призвели в минулому столітті до багатомільйонних жертв і жахіть кривавої війни в історії людства. Історія Європи минулого століття і новітня історія нашої держави доводять непорушну істину – з агресором не можна домовлятися, його потрібно жорстко зупиняти і перемагати», – заявив екссекретар РНБО.

19 грудня під час пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що під час створення Радянського Союзу Україні було передано «споконвічно російські території».

За його словами, це «спадщина державного будівництва» лідера більшовиків Володимира Леніна.