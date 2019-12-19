Говорить і показує Путін. Про Леніна, Зеленського і «ісконно русскіє зємлі» країна-агресор

Спілкування ЗМІ з Путіним затягнулося більш ніж на чотири години

Україна не дає спокою господарю Кремля

На підсумковій пресконференції лідера країни-агресора – до речі, ювілейній, 15-й – Путін кілька разів згадував про нашу державу, навіть тоді, коли, здавалося б, питання взагалі не мало стосунку до нас.

Послухати главу РФ та, якщо пощастить, поставити своє запитання, акредитувалася рекордна кількість журналістів - 1895. Низка російських каналів, які транслювали захід, орієнтовно відводили на нього три години, однак спілкування з Путіним затягнулося більш ніж на чотири години. Втім, це не рекорд: минулого разу це шоу, яке традиційно проводиться перед Новим роком, тривало п’ять годин.

Для того, щоб звернути на себе увагу Путіна та його прессекретаря Дмитра Пєскова журналісти вдавалися до всіляких хитрощів: провокаційні плакати, хустки із принт-фотографією Путіна, ікони. Очевидно, переможцем негласного конкурсу «впади в око Пєскову» стала журналістка камчатського видання: мало того, що одягла етнічний костюм, вона ще й взяла до рук табличку «15 років Камчатка без питання».

На цей раз довго чекати на питання про Україну не довелося – не минуло і години від початку спілкування, як воно вже прозвучало: щодо перспектив «нормандського формату». Крім того, представники російських ЗМІ скаржилися, що Україна не пропускає російських журналістів, лише кільком акулам пропаганди вдалось прорватися після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого 9 грудня у Парижі.

Традиційно слово отримав український журналіст Роман Цимбалюк. Між ним і Путіним відбулась невеличка перепалка.

Цимбалюк: У нас (українських журналістів) і особисто у мене немає проблем із тим, щоб працювати в Росії. Але якби українські танки були на Кубані, то ви теж трішечки змінили б до нас ставлення.

Путін: Ви маєте на увазі 72-гі машини чи 34-ті?

Цимбалюк: У нас основний танк Т-64, вироблений у Харкові.

Путін: Ну, це ж радянська машина?

Цимбалюк: Ну, ви теж казали, що з Радянського Союзу вийшли.

Між українським журналістом Романом Цимбалюком і Володимиром Путіним відбулась невеличка перепалка

Тему України та українців Путін вплітав у відповідь на різні запитання. До прикладу, журналісти поцікавилися створенням союзної держави з Білоруссю – і Путін зазначив, що, мовляв, «російський та білоруський народ - це те саме, що російський та український народ, - майже одне і те ж».

Преса запитала про шляхи вирішення демографічних проблем, і тут Путін не зміг не згадати українців. «Нам потрібно приймати тих, хто володіє нашою культурою, російською мовою - місцеве населення сприймає їх легше. У нас 3 млн українців проживає, стільки ж приїхали з Донбасу. Потрібно відкривати спеціальні школи, тоді буде простіше».

Серед іншого, цікавим був натяк Путіна на те, що він збирається залишитися у президентському кріслі і на наступний, вже п’ятий для себе термін. Про це він сказав, відповідаючи на запитання про доцільність внесення змін до конституції РФ.

«Ваш покірний слуга мав можливість відслужити два терміни поспіль, потім перерватися і знову балотуватися. Можливо, такі поправки (очевидно, Путін мав на увазі норми, які дозволяють одній особі бути президентом не більше двох термінів поспіль, - «Главком») в конституції можна скасувати», - зазначив він.

Про «нормандський формат»

На 42-й хвилині пресконференції «Перший канал» запитав про те, чи бачить Путін сенс у наступній «нормандській зустрічі» через чотири місяці, а також якою він бачить долю Донбасу.

«Квітнева зустріч стане актуальною, якщо будуть позитивні зміни: закон про особливий статус продовжений, проведено відведення військ… Щоправда, чомусь наші партнери не хочуть розведення по всій лінії зіткнення, і я вважаю, що це помилка. Скоротилася кількість обстрілів, хоча вони зберігаються. Є й позитив, і є речі, які насторожують. Але зустрічі в «нормандському форматі» перспективні», - зробив висновок Путін.

Лідер країни-агресора також зазначив, що його насторожила заява президента України Володимира Зеленського про те, що Мінські угоди можна переглянути. «Якщо почнеться перегляд, то ситуація зайде в глухий кут. Закон про особливий статус повинен бути імплементований в українську Конституцію. Судячи з усього, ані колишнє українське керівництво, ані чинне цього не хочуть», - додав Путін.

Про Зеленського

«Перший канал» поцікавився у Путіна його враженнями від президента України Володимира Зеленського та попросив оцінити перспективи співпраці з ним.

«Я завжди ухиляюся від таких запитань, вважаю некоректним давати характеристики своїм колегам, навіть тим, які пішли зі своїх посад. Давайте будемо давати характеристики історичним особистостям. Чинним лідерам – тут у мене язик не повертається. Коли хтось потрапляє на такі посади – значить, вони пройшли якийсь відбір. Це люди неабиякі, як мінімум», – зробив комплімент, в першу чергу, собі Путін.

Путіна насторожила заява Зеленського про те, що Мінські угоди можна переглянути

Про Порошенка

Під час пресконференції Путін не зміг оминути увагою експрезидента України Петра Порошенка. Так, глава країни-агресора «відкрив таємницю»: мовляв, під час укладання перших Мінських угод начебто саме Порошенко наполягав на тому, щоб під документом поставили підписи ватажки терористів «Л/ДНР», хоч ті відмовлялися це робити.

«Мене за горло взяли. Вони не хотіли цього робити. Ось вам розкрию таку таємницю. Таким чином, Україна сама визнала існування цих республік», - почав переконувати Путін.

Про Донбас

Путін і цього разу не забув про традиційну мантру: мовляв, на Донбасі немає російських військових. «Там нема іноземних військ. Там є місцеві сили самооборони, до складу яких входять місцеві мешканці», - зазначив він у відповідь на питання українського журналіста Романа Цимбалюка.

Путін також додав: «Мені ставлять питання, звідки там танки та інша техніка. У різних частинах світу, де збройні конфлікти, є техніка. Звідки держави беруть таку техніку? Від держав, які їм симпатизують».

Не оминув увагою глава країни-агресора і питання щодо найманців на Донбасі, однак знову-таки відмовився визнавати, що це - росіяни. «Так, там є найманці: і французи, і німці, які воюють з обох боків, але вони не складають основу цих формувань», - переконував Путін.

Про Леніна та «ісконно русскіє зємлі»

Путін назвав Причорномор'я споконвічно російськими територіями та звинуватив Леніна в тому, що той зробив з імперії конфедерацію і передав землі України.

«Ленін запропонував не федерацію, а конфедерацію. Етноси прив'язали до території і залишили за ними право виходу з СРСР. Межі нарізали так, що залишилися больові точки. Сталін був проти. І що вийшло? Ми з колегою з України говорили на цю тему. Споконвічно російські землі, все Причорномор'я було передано Україні. Для рівномірного розподілу пролетаріату... », - зробив екскурс господар Кремля.

Путін також додав, що тіло Леніна не треба чіпати – нехай лежить у Мавзолеї.

Про транзит газу

Транзит російського газу територією України буде збережено, пообіцяв глава РФ. Путін зауважив, що Росія «не збирається на якийсь термін укладати газовий контракт з Україною, щоб потім припинити транзит».

«Це зручний маршрут. Ми на шляху до домовленостей. Немає ніякого бажання загострювати ситуацію в енергетиці і впливати на ситуацію в Україні. Ми зацікавлені, щоб українські споживачі отримували газ і наші партнери були спокійні… Попри будівництво нових інфраструктурних об'єктів, таких як «Північний потік-1», «Північний потік-2», «Турецький потік», будемо зберігати транзит через Україну», - додав він.

Про рішення Стокгольмського арбітражу

Путін поскаржився, що рішення Стокгольмського суду «має політичний характер». «Одне з обґрунтування - в зв'язку з важким політичним і економічним станом України», - сказав він.

«Рішення суду є, це правда, ми повинні з цього виходити. Ми будемо виходити з цього і будемо шукати прийнятне для всіх рішення, в тому числі і для України», - додав він.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення, за яким «Газпром» має виплатити українській компанії понад $2,56 млрд. Росія оскаржує це рішення.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що у випадку припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися».

Про допомогу США Україні

«США хочуть допомогти Україні зберегти транзит газу. Ми і самі хочемо зберегти транзит. А якщо США хотіли б допомогти, краще б грошей дали Україні. Але ні - дають тільки гарантії на можливі кредити, але це ж не живі гроші. А МВФ вимагає, щоб скасували пільги на енергоносії, - і зараз знову буде ціновий стрибок. США хочуть, щоб Україна поповнювала бюджет за рахунок Росії [від транзиту газу]», - розказав Путін.

Про Карпати

Продовжуючи тему ненадійності підтримки України західними партнерами, Путін розійшовся – і дійшов аж до… українських Карпат.

«В ЄС вимагають, щоб кругляк дозволили вивозити до Європи. Від Карпат скоро нічого не залишиться, скоро там голі скелі будуть… Тепер землю вимагають, щоб почали продавати. Для українців земля має сакральне значення. Золоті землі! Звичайно, опозиція цим скористалася, тепер починають завдавати ударів по Зеленському», - пожалів Путін свого українського колегу.

Окремо зауважимо: питання окупованого Криму не звучало. Під час пресконференції слово дали журналістці з анексованого півострову – і вона запитала про державні програми лікування дітей, а під час запитання ідентифікувала себе як «жительку Росії». Ані слова про порушення прав людини на півострові окупантами не прозвучало.

Наталія Сокирчук, «Главком»