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    Туреччина критикує Францію за день пам’яті жертв геноциду вірмен

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    <p>На думку турецької сторони, за рішенням Макрона про день пам&rsquo;яті і скорботи жертв геноциду вірмен в 1915 році стоять внутрішньополітичні мотиви</p> - Туреччина критикує Францію за день пам’яті жертв геноциду вірмен

    На думку турецької сторони, за рішенням Макрона про день пам’яті і скорботи жертв геноциду вірмен в 1915 році стоять внутрішньополітичні мотиви

    Анкара заперечує масштаби жертв, а також те, що переслідування вірмен мали систематичний характер

    Анкара висловила рішучий протест щодо рішення Франції проголосити 24 квітня офіційним днем пам’яті і скорботи жертв геноциду вірмен в 1915 році. Відповідне рішення ухвалив французький лідер Еммануель Макрон.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що Анкара засуджує відповідне рішення Парижа.

    На думку турецької сторони, за відповідним рішенням Макрона стоять внутрішньополітичні мотиви – лідер Франції хоче змінити фокус уваги на фоні протестів і зменшення свого рейтингу.

    Туреччина визнає факт знищення багатьох вірмен, які жили на території Османської імперії, під час Першої світової війни. Проте Анкара заперечує масштаби жертв, а також те, що переслідування вірмен мали систематичний характер.

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