Турок намагався вивезти з України раритетну скрипку Аматі

Жодних дозвільних документів та експертних висновків мистецтвознавця на скрипку у іноземця не було

На Запоріжжі митники попередили спробу нелегального вивезення громадянином Туреччини з України раритетної скрипки виготовленої ймовірно відомими італійськими майстрами 16-17 ст. Аматі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Запорізькій області. «У неділю 28 січня у Запорізькому аеропорту митники



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Жодних дозвільних документів та експертних висновків мистецтвознавця на скрипку у іноземця не було

На Запоріжжі митники попередили спробу нелегального вивезення громадянином Туреччини з України раритетної скрипки виготовленої ймовірно відомими італійськими майстрами 16-17 ст. Аматі.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Запорізькій області.

«У неділю 28 січня у Запорізькому аеропорту митники попередили спробу нелегального вивезення громадянином Туреччини скрипки, яка ймовірно була виготовлена у відомій італійській майстерні родини Аматі. Пасажир рейсу «Запоріжжя-Стамбул» самостійно обрав для проходження митного контролю «зелений коридор», де оформлення здійснюється у спрощеному порядку (без заповнення митної декларації). Після перетину «білої смуги», яка позначає закінчення «зеленого коридору», у чоловіка було виявлено скрипку. Раритетний музичний інструмент знаходився у ручній поклажі без ознак приховування», - йдеться у повідомленні.

За даними ГУ ДФС у Запорізькій області, жодних дозвільних документів та експертних висновків мистецтвознавця на скрипку у іноземця не було.

Наразі скрипку тимчасово вилучено.

Згідно законодавства, переміщення через митний кордон України подібних предметів обмежено відповідно ст. 373 Митного Кодексу та Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей».

Аматі — родина італійських майстрів смичкових музичних інструментів 16—17 ст. у м. Кремоні (Північна Італія). Засновник кремонської школи Андреа Аматі (1533 — 1612) створив класичну форму скрипки, добившись високої якості звучання. Його сини Антоніо і Джироламо розвивали найкращі традиції батька. Син Джироламо — Ніколо Аматі (1596— 1684)— найвидатніший представник родини. Його учнями були Антоніо Страдіварі та Андреа Гварнері.