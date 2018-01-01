Туск розкритикував скандальний польський закон

Автори закону розпропагували цей огидний наклеп на весь світ, - заявив Туск

Президент Європейської ради, екс-прем’єр Польщі Дональд Туск вперше прокоментував суперечливий закон про Інститут національної пам’яті, ухвалений Сеймом і Сенатом. Відповідний коментар він залишив на своїй сторінці у Твіттері. «Ті, хто розповсюджують брехливе формулювання про «польські табори», шкодять доброму імені



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Дональд Туск

Автори закону розпропагували цей огидний наклеп на весь світ, - заявив Туск

Президент Європейської ради, екс-прем’єр Польщі Дональд Туск вперше прокоментував суперечливий закон про Інститут національної пам’яті, ухвалений Сеймом і Сенатом.

Відповідний коментар він залишив на своїй сторінці у Твіттері.

«Ті, хто розповсюджують брехливе формулювання про «польські табори», шкодять доброму імені й інтересам Польщі. Автори закону (про Інститут національної пам’яті. – ред.) розпропагували цей огидний наклеп на весь світ, як ніхто до цього не робив. Отже, все згідно з законом», - написав Туск.

Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o „polskich obozach”, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały świat, skutecznie jak nikt dotąd. A więc, zgodnie z ustawą... — Donald Tusk (@donaldtusk) 1 лютого 2018 р.

Нагадаємо, Сенат Польщі без змін підтримав оновлений закон про Інститут національної пам’яті, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Сейм Польщі ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам’яті 26 січня. Тепер закон набуде чинності після підписання президентом Польщі.

Як відомо, сьогодні Петро Порошенко написав у соцмережах, що він стурбований польським законом щодо «бандерівської ідеології».