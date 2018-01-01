  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко стурбований польським законом щодо «бандерівської ідеології»

    Президент заявив, що законопроект не відповідає принципам партнерства між країнами, і закликав Польщу до діалогу
    Президент України Петро Порошенко заявив, що стурбований ухваленим у Польщі законопроектом, який передбачає заборону «бандерівської ідеології», і наголосив, що він не відповідає принципам стратегічного партнерства між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. [READ_MORE] «Глибоко стурбований рішенням
    • Сьогодні, 10:43
    • Розсилка
    Петро Порошенко закликає Польщу до діалогу
    Петро Порошенко закликає Польщу до діалогу

    Президент заявив, що законопроект не відповідає принципам партнерства між країнами, і закликав Польщу до діалогу

    Президент України Петро Порошенко заявив, що стурбований ухваленим у Польщі законопроектом, який передбачає заборону «бандерівської ідеології», і наголосив, що він не відповідає принципам стратегічного партнерства між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Читайте також

    «Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні є абсолютно необ’єктивними та категорично неприйнятними», — наголосив президент.

    Він наголосив, що жодне політичне рішення не може замінити історичну правду.

    «Ми насамперед пам‘ятаємо наші спільні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити історичну правду», — написав Порошенко.

    Президент заявив, що законопроект не відповідає принципам партнерства між країнами, і закликав Польщу до діалогу.

    «Ухвалений законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею. Закликаю Польщу до об’єктивності та діалогу. Тільки разом переможемо», — зазначив він.

    Нагадаємо, польський Сейм прийняв у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

    До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

    За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

     

    Читайте також
    Петро Порошенко Польща закон скандал Степан Бандера
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ