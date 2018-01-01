Порошенко стурбований польським законом щодо «бандерівської ідеології»

Президент заявив, що законопроект не відповідає принципам партнерства між країнами, і закликав Польщу до діалогу

Президент України Петро Порошенко заявив, що стурбований ухваленим у Польщі законопроектом, який передбачає заборону «бандерівської ідеології», і наголосив, що він не відповідає принципам стратегічного партнерства між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. [READ_MORE] «Глибоко стурбований рішенням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко закликає Польщу до діалогу

Президент заявив, що законопроект не відповідає принципам партнерства між країнами, і закликав Польщу до діалогу

Президент України Петро Порошенко заявив, що стурбований ухваленим у Польщі законопроектом, який передбачає заборону «бандерівської ідеології», і наголосив, що він не відповідає принципам стратегічного партнерства між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні є абсолютно необ’єктивними та категорично неприйнятними», — наголосив президент.

Він наголосив, що жодне політичне рішення не може замінити історичну правду.

«Ми насамперед пам‘ятаємо наші спільні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити історичну правду», — написав Порошенко.

Президент заявив, що законопроект не відповідає принципам партнерства між країнами, і закликав Польщу до діалогу.

«Ухвалений законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польшею. Закликаю Польщу до об’єктивності та діалогу. Тільки разом переможемо», — зазначив він.

Нагадаємо, польський Сейм прийняв у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.