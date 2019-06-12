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    Тусовщиця, яку виключили із списків «Слуги народу», розповіла, як вона туди потрапила

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    Ірина Панченко - Тусовщиця, яку виключили із списків «Слуги народу», розповіла, як вона туди потрапила
    Ірина Панченко

    Ірина Панченко категорично відмовилася називати «три законопроекти, які вона подала в анкеті»

    25-річна київська тусовщиця Ірина Панченко, яка займала 73-е місце в прохідній сотні президентської політсили, розповіла, що працювала в штабі партії «Слуга народу», і перебуває в партії з моменту її створення.

    Про це Панченко сказала в короткому інтерв’ю виданню «Страна».

    На запитання, чи проходили вона співбесіду з Дмитром Разумковим або з кимось із керівництва партії, чи подавала заявку на сайті партії Панченко відповіла: «Я подавала заявку. Але так як я перебуваю в цій партії, мені запропонували. Тому що я там працюю».

    На запитання «Так вам запропонували стати 73-м номером у списку партії чи ви подавали заявку на сайті?» Панченко заявила: «Що ви маєте проти? Я, по-вашому, якось не підходжу цій партії? Є якісь конкретні питання до мене? Що в мені не так?!»

    Коли журналіст сказав, що «ходять чутки, що за ваше місце в списку заплатили, яка ваша версія?», Панченко сказала: «Я подавала заявку. Заповнювала анкету».

    Проте вона відмовилася називати «три законопроекти, які вона подала в цій анкеті». «А чому я вам повинна їх озвучувати? Я їх не вам подавала. Не ви ж мене відбирали», - сказала Панченко журналісту.

    В результаті Панченко не захотіла продовжувати розмову і поклала телефонну слухавку.

    Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» виключила зі своїх списків 25-річну київську тусовщицю Ірину Панченко, яка займала 73-е місце в прохідній сотні президентської політсили. 

    При цьому, видання Страна стверджує, що місце в списку їй нібито купив колишній нардеп, ексголова Кримської і Львівської митниці Віктор Тимошенко за $2 млн доларів. Сам Тимошенко цю інформацію спростував.

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