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    Суспільство

    Зі списків «Слуги народу» виключили відому київську тусовщицю

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    Ірина - дочка бізнесмена Сергія Панченка. Вона закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка - Зі списків «Слуги народу» виключили відому київську тусовщицю
    Ірина - дочка бізнесмена Сергія Панченка. Вона закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка

    У пресслужбі партії «Слуга народу» підтвердили, що Ірини Панченко більше нема в списку

    Партія «Слуга народу» виключила зі своїх списків 25-річну київську тусовщицю Ірину Панченко, яка займала 73-е місце в прохідній сотні президентської політсили. Про це повідомляє Страна.ua.

    Зазначається, що у пресслужбі партії «Слуга народу» підтвердили, що Ірини Панченко більше немає в списку.

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    «Ірина - дочка бізнесмена Сергія Панченка. Вона закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка. Її бачили у найдорожчих салонах Києва, в нічних клубах, ресторанах - відома тусовщиця», - повідомляє ЗМІ.

    При цьому, видання стверджує, що місце в списку їй нібито купив колишній нардеп, ексголова Кримської і Львівської митниці Віктор Тимошенко за $2 млн доларів. Сам Тимошенко цю інформацію спростував.

    Як повідомлялося, партія «Голос» відкликала двох кандидатів у депутати. 

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    ЗМІ депутати партії партія Слуга народу партія Голос
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