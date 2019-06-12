Зі списків «Слуги народу» виключили відому київську тусовщицю
У пресслужбі партії «Слуга народу» підтвердили, що Ірини Панченко більше нема в списку
Партія «Слуга народу» виключила зі своїх списків 25-річну київську тусовщицю Ірину Панченко, яка займала 73-е місце в прохідній сотні президентської політсили. Про це повідомляє Страна.ua.
Зазначається, що у пресслужбі партії «Слуга народу» підтвердили, що Ірини Панченко більше немає в списку.
«Ірина - дочка бізнесмена Сергія Панченка. Вона закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка. Її бачили у найдорожчих салонах Києва, в нічних клубах, ресторанах - відома тусовщиця», - повідомляє ЗМІ.
При цьому, видання стверджує, що місце в списку їй нібито купив колишній нардеп, ексголова Кримської і Львівської митниці Віктор Тимошенко за $2 млн доларів. Сам Тимошенко цю інформацію спростував.
Як повідомлялося, партія «Голос» відкликала двох кандидатів у депутати.