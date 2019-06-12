Зі списків «Слуги народу» виключили відому київську тусовщицю



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Ірина - дочка бізнесмена Сергія Панченка. Вона закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка

У пресслужбі партії «Слуга народу» підтвердили, що Ірини Панченко більше нема в списку

Партія «Слуга народу» виключила зі своїх списків 25-річну київську тусовщицю Ірину Панченко, яка займала 73-е місце в прохідній сотні президентської політсили. Про це повідомляє Страна.ua.

Зазначається, що у пресслужбі партії «Слуга народу» підтвердили, що Ірини Панченко більше немає в списку.

«Ірина - дочка бізнесмена Сергія Панченка. Вона закінчила юридичний факультет КНУ ім. Шевченка. Її бачили у найдорожчих салонах Києва, в нічних клубах, ресторанах - відома тусовщиця», - повідомляє ЗМІ.

При цьому, видання стверджує, що місце в списку їй нібито купив колишній нардеп, ексголова Кримської і Львівської митниці Віктор Тимошенко за $2 млн доларів. Сам Тимошенко цю інформацію спростував.

Як повідомлялося, партія «Голос» відкликала двох кандидатів у депутати.