У 2024 році Грузія подасть заявку на членство у ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр Давид Залкаліані також торкнувся питання співпраці в форматі Східного партнерства

Країна подасть заяву після погодження і координації з європейськими партнерами

У Грузії розповіли про плани подати заявку на членство в Європейський Союз у 2024 році. Про це голова Міністерства закордонних справ Грузії Давид Залкаліані сказав в ефірі грузинської радіостанції Radio Imedi.

За його словами, країна підійшла до тієї точки, коли процес європеїзації став незворотним.

«Ми проробили важливу роботу, щоб дійти до моменту, що ми готові подати заявку на членство в ЄС у 2024 році. Це дуже серйозний робочий процес, який тривав усі ці роки», – сказав Залкаліані.

Міністр також торкнувся питання співпраці в форматі Східного партнерства. За його словами, Грузія є лідером серед учасників Східного партнерства і країною, яка строго виконує Угоду про асоціацію.

Нагадаємо, що Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну – членство у НАТО.